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Все пограничные КПП Украины оборудовали приборами биометрического контроля

29 мая в 08:10

Оборудование необходимо для проверки биометрических паспортов.

таможня граница укр
На границе появились приборы для безвиза
Государственная фискальная служба
Все контрольно-пропускные пункты Государственной пограничной службы Украины оборудовали приборами для проверки биометрических паспортов, которые необходимы для безвизовых поездок в Европу.

"Государственная пограничная служба оборудовала все КПП приборами биометрического контроля", - сообщила в Twitter Консульская служба Министерства иностранных дел Украины.

 

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Совет ЕС окончательно утвердил визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года. Для выезда за границу украинцам необходимо предоставить биометрический (с чипом) заграничный паспорт. Паспорта старого образца с открытой визой также действуют до окончания срока визы.

Ранее в Государственной миграционной службы заверили, что до конца года биометрические загранпаспорта оформят более 5 млн украинцев.

 Подробнее о правилах пересечения границы с ЕС читаейте в материале ZN.UA "Безвизовый режим с ЕС: когда заработает и что он будет означать для украинцев".

 

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина биометрический паспорт контроль
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