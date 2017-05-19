Военная прокуратура потребовала оштрафовать виновных в некачественном ремонте флагмана ВМС Украины

"Гетьман Сагайдачный" сломался сразу же после ремонта, прокуратура подала в суд на подрядчика.

Флагман ВМС Украины сломался сразу же после ремонта Сегодня.ua

Военная прокуратура Южного региона судится с подрядчиком, который проводил ремонт флагмана Военно-Морского флота Украины – фрегата "Гетьман Сагайдачный". Как выяснилось, вскоре после ремонта на корабле вышел из строя дизельный двигатель. И хотя он находился на гарантии, фирма-подрядчик не устранила выявленные дефекты.

Учитывая возможные негативные последствия для боеготовности ВМС ВСУ и с целью устранения нарушений закона военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций в интересах государства на сумму 668 тыс грн, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Название фирмы-подрядчика прокуратура не сообщила.

Ранее сообщалось, что очередной, доковый ремонт фрегата военные заказали заводу "Ленинская кузня". Крайним сроком окончания ремонта в тендере значилось 21 июня. Заводом владеет "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм эссетс кэпитал" президента Петра Порошенко и "ЗНКИФ "ВИК" нардепа Игоря Кононенко, замглавы фракции "Блока Петра Порошенко".