Военная прокуратура потребовала оштрафовать виновных в некачественном ремонте флагмана ВМС Украины

"Гетьман Сагайдачный" сломался сразу же после ремонта, прокуратура подала в суд на подрядчика.
Учитывая возможные негативные последствия для боеготовности ВМС ВСУ и с целью устранения нарушений закона военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций в интересах государства на сумму 668 тыс грн, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Название фирмы-подрядчика прокуратура не сообщила.
Ранее сообщалось, что очередной, доковый ремонт фрегата военные заказали заводу "Ленинская кузня". Крайним сроком окончания ремонта в тендере значилось 21 июня. Заводом владеет "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм эссетс кэпитал" президента Петра Порошенко и "ЗНКИФ "ВИК" нардепа Игоря Кононенко, замглавы фракции "Блока Петра Порошенко".ZN.UA