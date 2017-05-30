Во Львовской области задержали организаторов контрабанды янтаря

Правоохранители нашли у преступников янтарные плиты весом пятнадцать килограмм.

Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой задержали организаторов контрабандного канала поставок янтаря в Европу.

Как сообщает пресс-служба СБ Украины, правоохранители установили, что янтарь поступал во Львов с территории Ровненской области. Преступники обрабатывали камень и на автомобилях вывозили за границу, скрывая его от таможенного контроля.

Отмечается, что оперативники задержали в райцентре под Львовом курьера, изъяв у него сто килограмм необработанного камня.

"В ходе обысков по месту его проживания и двух организаторов сотрудники спецслужбы выявили янтарные плиты весом пятнадцать килограмм, одиннадцать килограмм готовых изделий и заготовок, оборудование для обработки камня. Изъятый "солнечный камень" отправлен на экспертизу", – говорится в сообщении.

В августе 2016 года в Национальной полиции заявили о полном контроле над "янтарной мафией". По словам замглавы Национальной полиции Вадима Трояна, правоохранители полностью пресекают незаконную добычу янтаря в Ровенской и ряде других областей Украины. Но уже в сентябре пограничники обнаружили новые незаконные разработки янтаря в Ровенской области.