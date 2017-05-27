В Ровенской области полиция изъяла крупную партию нелегально добытого янтаря

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Конфисковано более центнера ценного камня стоимостью 2 миллиона гривень.

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< > Полиция изъяла крупную партию янтаря Фото Национальная полиция Украины

В Ровенской области во время обысков в рамках уголовного дела полиция изъяла более 110 кг янтаря на сумму 2 млн гривень.

"Сотрудники Управления защиты экономики в Ровенской области Нацполиции совместно с Ровенской местной прокуратурой провели обыски по месту работы и проживания фигурантов уголовного производства. Правоохранители изъяли более 110 килограммов янтаря различной фракции, от 20 мм до 50 мм. Сумма изъятого янтаря достигает двух миллионов гривень", - сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

В августе 2016 года в Национальной полиции заявили о полном контроле над "янтарной мафией". По словам замглавы Национальной полиции Вадима Трояна, правоохранители полностью пресекают незаконную добычу янтаря в Ровенской и ряде других областей Украины. Но уже в сентябре пограничники обнаружили новые незаконные разработки янтаря в Ровенской области.