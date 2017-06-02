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Во Львове прощаются с Любомиром Гузаром

2 июня в 10:02

Прощание началось вчера, и продлиться до субботы.

Любомир Гузар
Во Львове прощаются с бывшим главой УГКЦ Любомиром Гузаром
zz.te.ua
Во Львове второй день прощаются с бывшим главой Украинской греко-католической церкви Любомиром Гузаром. Прощание происходит в соборе Святого Юра, ближайшие улицы к которому перекрыты, сообщает "ТСН ранок".

Людей также просят оставлять личные автомобили на окраинах города и добираться до собора на общественном транспорте или специальных автобусах. Верующие смогут проститься с экс-главой УГКЦ до субботы, отмечает канал.

Ранее сообщалось, что бывший предстоятель Украинской греко-католической церкви Любомир Гузар будет похоронен в понедельник, 5 июня, в Киеве. Заупокойная архиерейская литургия и чин погребения в крипте патриаршего собора Воскресения Христова пройдут в 11:00.

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Напомним, что блаженнейший Любомир Гузар скончался 31 мая на 85-м году жизни.

Любомир Гузар родился 26 февраля во Львове. В 1944 году семья вынуждена была покинуть Украину. В 1993 году вернулся на родную землю.

В 2005-2011 годах - предстоятель Украинской греко-католической церкви.

Любомир Гузар неоднократно давал интервью и писал статьи для еженедельника "Зеркало недели. Украина", в которых касался церковных и мирских и ценностных вопросов.

По материалам: ТСН
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Тэги Украина Гузар Львов литургия
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