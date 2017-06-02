Во Львове прощаются с Любомиром Гузаром

Прощание началось вчера, и продлиться до субботы.
Людей также просят оставлять личные автомобили на окраинах города и добираться до собора на общественном транспорте или специальных автобусах. Верующие смогут проститься с экс-главой УГКЦ до субботы, отмечает канал.
Ранее сообщалось, что бывший предстоятель Украинской греко-католической церкви Любомир Гузар будет похоронен в понедельник, 5 июня, в Киеве. Заупокойная архиерейская литургия и чин погребения в крипте патриаршего собора Воскресения Христова пройдут в 11:00.
Любомир Гузар родился 26 февраля во Львове. В 1944 году семья вынуждена была покинуть Украину. В 1993 году вернулся на родную землю.
В 2005-2011 годах - предстоятель Украинской греко-католической церкви.
Любомир Гузар неоднократно давал интервью и писал статьи для еженедельника "Зеркало недели. Украина", в которых касался церковных и мирских и ценностных вопросов.ТСН