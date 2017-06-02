Во Львове прощаются с Любомиром Гузаром

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Прощание началось вчера, и продлиться до субботы.

Во Львове прощаются с бывшим главой УГКЦ Любомиром Гузаром zz.te.ua

Во Львове второй день прощаются с бывшим главой Украинской греко-католической церкви. Прощание происходит в соборе Святого Юра, ближайшие улицы к которому перекрыты, сообщает " ТСН ранок ".

Людей также просят оставлять личные автомобили на окраинах города и добираться до собора на общественном транспорте или специальных автобусах. Верующие смогут проститься с экс-главой УГКЦ до субботы, отмечает канал.

Ранее сообщалось, что бывший предстоятель Украинской греко-католической церкви Любомир Гузар будет похоронен в понедельник, 5 июня, в Киеве. Заупокойная архиерейская литургия и чин погребения в крипте патриаршего собора Воскресения Христова пройдут в 11:00.

Напомним, что блаженнейший

Любомир Гузар родился 26 февраля во Львове. В 1944 году семья вынуждена была покинуть Украину. В 1993 году вернулся на родную землю.

В 2005-2011 годах - предстоятель Украинской греко-католической церкви.

Любомир Гузар неоднократно давал интервью и писал статьи для еженедельника "Зеркало недели. Украина", в которых касался церковных и мирских и ценностных вопросов.