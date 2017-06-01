Во Львове объявили день траура в связи со смертью Гузара



Рекомендовано ограничить развлекательные мероприятия.

На 1 июня назначен день траура УГКЦ

Во Львове на 1 июня объявили день траура в связи со смертью бывшего предстоятеля украинской греко-католической церкви, блаженнейшего Любомира Гузара.

"Согласно распоряжению городского председателя Львова, 1 июня в городе объявлен день траура. Будет вывешен государственный флаг Украины с траурными лентами и приспущены государственные флаги на всех административных зданиях. Также рекомендовано ограничить проведение развлекательных мероприятий", - сообщает пресс-служба мэрии Львова.

Напомним, Гузар умер 31 мая на 85 году жизни.

Любомир Гузар родился 26 февраля во Львове. В 1944 году семья вынуждена была покинуть Украину. В 1993 году вместе вернулся на родную землю.

В 2005-2011 годах - предстоятель Украинской греко-католической церкви.

Любомир Гузар неоднократно давал интервью еженедельнику "Зеркало недели. Украина". В одном из них -2016 года, он обращался к теме войны. По его мнению, за 70 лет в составе СССР Украину не уничтожили, но глубоко ранили, а за последние 25 лет украинцы не сделали надлежащих шагов, чтобы излечиться. "И на этом фоне, действительно, произошедшая с нами трагедия для Украины может принести пользу в перспективе — объединит народ, даст осознание необходимости строить свою культуру, науку", - говорил Гузар.

В 2013 году Любомир Гузар выражал надежду, что украинские греко-католики вскоре получат собственный патриархат. "Мы хотим, чтобы Вселенский собор признал структуру нашей церкви как патриаршую", - писал он.

В том же 2013 году Любомир Гузар говорил, что "национализм не может быть христианской добродетелью".

"Не все, кто при власти, — бесы, но и не все, кто в оппозиции, — ангелы", - писал Любомир Гузар в 2013 году.

В 2011 году Любомир Гузар писал: "Сегодня самая главная задача — возродить настоящую государственную элиту".