ВАСУ перенес рассмотрение иска Артеменко относительно прекращения его украинского гражданства

Заседание не состоялось, поскольку один из членов судейской коллегии находится на больничном.

Высший админсуд не стал рассматривать иск Артеменко к президенту, потому что один из судей заболел Андрей Артеменко / Facebook

Высший административный суд Украины) перенес рассмотрения иска бывшего народного депутата Андрея Артеменко к президенту Петру Порошенко относительно признания незаконным и отмены президентского указа о прекращении украинского гражданства экс-депутата.

Согласно информации ВАСУ, судебное заседание, намеченное на вторник, сегодня не состоится, поскольку один из членов судейской коллегии находится на больничном.

Новая дата судебного заседания пока не сообщается.

18 мая ВАСУ отказался приостановить действие указа президента Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства и решения Верховной Рады о досрочном прекращении депутатских полномочий Андрея Артеменко.

Напомним, 16 мая Верховная Рада утвердила проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрея Артеменко. Соответсвующее решение поддержали 244 парламентария.

4 мая член парламентской фракции Радикальной партии Дмитрий Линько обнародовал копию указа президента от 29 апреля 2017 года о лишении Андрея Артеменко гражданства Украины. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера сообщил, что лишенный украинского гражданства Андрей Артеменко может ходить на работу в Раду, пока парламент не прекратит его полномочия.

19 февраля газета The New York Times сообщила, что член парламентской фракции "Радикальной партии" Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки.

Среди прочего план содержит идею проведения всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины. Документы Флинну Артеменко передавал через бизнесмена Феликса Сейтера, у которого были деловые отношения с Дональдом Трампом, а также через юриста американского президента Майкла Коэна.