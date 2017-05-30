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ВАСУ перенес рассмотрение иска Артеменко относительно прекращения его украинского гражданства

30 мая в 12:20

Заседание не состоялось, поскольку один из членов судейской коллегии находится на больничном.

Андрей Артеменко
Высший админсуд не стал рассматривать иск Артеменко к президенту, потому что один из судей заболел
Андрей Артеменко / Facebook
Высший административный суд Украины (ВАСУ) перенес рассмотрения иска бывшего народного депутата Андрея Артеменко к президенту Петру Порошенко относительно признания незаконным и отмены президентского указа о прекращении украинского гражданства экс-депутата.

Согласно информации ВАСУ, судебное заседание, намеченное на вторник, сегодня не состоится, поскольку один из членов судейской коллегии находится на больничном.

Новая дата судебного заседания пока не сообщается.

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18 мая ВАСУ отказался приостановить действие указа президента Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства и решения Верховной Рады о досрочном прекращении депутатских полномочий Андрея Артеменко.

Напомним, 16 мая Верховная Рада утвердила проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрея Артеменко. Соответсвующее решение поддержали 244 парламентария.

4 мая член парламентской фракции Радикальной партии Дмитрий Линько обнародовал копию указа президента от 29 апреля 2017 года о лишении Андрея Артеменко гражданства Украины. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера сообщил, что лишенный украинского гражданства Андрей Артеменко может ходить на работу в Раду, пока парламент не прекратит его полномочия.

19 февраля газета The New York Times сообщила, что член парламентской фракции "Радикальной партии" Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки.

Среди прочего план содержит идею проведения всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины. Документы Флинну Артеменко передавал через бизнесмена Феликса Сейтера, у которого были деловые отношения с Дональдом Трампом, а также через юриста американского президента Майкла Коэна.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Украина президент ВАСУ
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