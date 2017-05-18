ВАСУ отказался приостановить действие президентского указа о прекращении гражданства Артеменко

Суд отклонил ходатайство защиты Артеменко, поскольку законодательством не предусмотрена возможность обеспечения иска путем приостановки действия актов президента и Рады.

Защите экс-депутата Артеменко не удалось приостановить действие указа Порошенко через суд Andrey Artemenko / Facebook

Высший административный суд Украины () отказался приостановить действие указа президента Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства и решения Верховной Рады о досрочном прекращении депутатских полномочий Андрея Артеменко.

Как сообщают "Українські новини", об этом сообщила представитель пресс-службы ВАСУ Галина Гаевская.

"Сегодня состоялось судебное заседание по рассмотрению вопроса об обеспечении административного иска по делу. Ходатайство об этом поступило от представителя Артеменко - адвоката Леонида Сивакова. В удовлетворении ходатайства отказано", - сообщила она.

Отмечается, что защита экс-депутата просила суд остановить действие указа в части прекращения гражданства Артеменко и действие решения парламента о досрочном лишении Артеменко депутатского мандата.

ВАСУ просьбу защиты отклонил, поскольку законодательством не предусмотрена возможность обеспечения иска путем приостановки действия актов президента и Рады.

Иск Артеменко будет рассмотрен судом по сути 30 мая, в 11:30.

Напомним, 16 мая Верховная Рада утвердила проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрея Артеменко. Соответсвующее решение поддержали 244 парламентария.

4 мая член парламентской фракции Радикальной партии Дмитрий Линько обнародовал копию указа президента от 29 апреля 2017 года о лишении Андрея Артеменко гражданства Украины. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера сообщил, что лишенный украинского гражданства Андрей Артеменко может ходить на работу в Раду, пока парламент не прекратит его полномочия.

19 февраля газета The New York Times сообщила, что член парламентской фракции "Радикальной партии" Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки.

Среди прочего план содержит идею проведения всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины. Документы Флинну Артеменко передавал через бизнесмена Феликса Сейтера, у которого были деловые отношения с Дональдом Трампом, а также через юриста американского президента Майкла Коэна.