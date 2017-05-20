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В зоне АТО ранены семеро солдат ВСУ

20 мая в 13:27

Никто из украинских военнослужащих не погиб.

потери ранения
Семеро украинских солдат получили ранения в Донбассе
Пресс-центр АТО/Facebook
Семеро украинских военнослужащих получили ранения в зоне АТО в Донбассе за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, но семь военнослужащих получили ранения и травмы", - сказал Лысенко.

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Ранее сообщалось, что за минувшие сутки боевики террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" 55 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего четверо военнослужащих получили ранения.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Украина военнослужащие АТО Лысенко Донбасс
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