В зоне АТО ранены семеро солдат ВСУ

Никто из украинских военнослужащих не погиб.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, но семь военнослужащих получили ранения и травмы", - сказал Лысенко.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки боевики террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" 55 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего четверо военнослужащих получили ранения.
12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".Интерфакс-Украина