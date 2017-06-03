В Украине в ближайшие сутки ожидаются холодные ночи и жаркие дни

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В Киеве 4 июня без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с; температура ночью 7-9°, днем 22-24°.

В Киеве завтра будет до 24 градусов тепла Василий Артюшенко, ZN.UA

В Украине в ближайшие сутки 4 июняобласть повышенного давления, сформированная в прохладном воздухе, который днем будет интенсивно прогреваться, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м / с.

Температура ночью 4-9°, на побережье морей и в Закарпатье 10-15°, днем 20-25°, в западных областях до 29°, на севере Левобережья и в восточных областях 17-22°.

В Киеве 4 июня без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с; температура ночью 7-9°, днем 22-24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве, 4 июня самая высокая температура днем была 31,9° в 1901 году, самая низкая ночью 4,3° тепла в 1933 году.

В Украине 5 июня ночью без осадков; днем в северных, местами в западных регионах и в Винницкой области прогнозируются кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, на остальной территории сохранится сухая погода.

Температура ночью 12-17°, на востоке 6-11°, днем 24-29°, в западных областях 20-25°.

В Киеве 5 июня ночью без осадков; днем кратковременный дождь, грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

По состоянию на 9:00 субботы, 3 июня, температура воды в Черном и Азовском морях была 20-23°, в районе Одессы 17°, в Днепре возле Киева 17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, 19 мая в Киев с опозданием на пять дней пришло метеорологическое лето. Метеорологическая весна длилась 90 дней и оказалась почти на месяц продолжительнее климатической нормы.