В субботу в Украине сохранится прохладная погода

Температура ночью 6-11°, днем 18-23°.
В субботу, 3 июня, в Украине без осадков, лишь ночью в восточных областях местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 18-23°, на Закарпатье до 26°; в южной части ночью 12-17°, днем 22-27°; на севере Левобережья ночью 4-10° тепла, днем 14-19°.
В Киеве в субботу без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 18-20°.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений в день 3 июня самая высокая температура была зафиксирована на отметке 32,7 градусов жары в 1901 году, а самая низкая ночью на отметке 3,0 градуса выше ноля в 1918 году.
В воскресенье, 4 июня, по всей Украине без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, 3-10 м/с. Температура ночью 5-10°, в южной части 11-16°; днем 19-24°, на западе и юге страны до 27°, на севере Левобережья и в восточных областях 15-20°.
В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер юго-восточный, 3-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 21-23°.
2 июня по состоянию на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях была 20-23°, в районе Приморского и Одессы 17°, в Днепре возле Киева 18°.
По данным Центральной геофизической обсерватории, 19 мая в Киев с опозданием на пять дней пришло метеорологическое лето. Метеорологическая весна длилась 90 дней и оказалась почти на месяц продолжительнее климатической нормы.Интерфакс-Украина