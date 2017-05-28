В Украине презентовали издательскую серию об украинских демократах межвоенного периода

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Наследие украинских политических мыслителей-либералов, работавших между "левым" и "правым" флангами, сегодня практически забыто.

Журнал "Україна модерна" открыл книжную серию об украинских мыслителях-демократах

На VII Международном фестивале "Книжный Арсенал" состоялась презентация издательской серии "Україна. Європа: 1921–1939", посвященной деятельностикнига Юрия Шаповала "Олександр Шумський. Життя, доля, невідомі документи".

Об этом в своем материале для ZN.UA пишет Сергей Махун. Автор отмечает, что в редакционный совет серии "Україна. Європа: 1921–1939": Роман Высоцкий, Марк фон Гаген, Игорь Галагида, Оля Гнатюк, Ярослав Грицак (председатель), Андреа Грациози, Александр Зайцев, Сергей Плохий, Виктор Рыбчук, Франк Сысин и Юрий Шаповал.

По словам автора, как во время Первой мировой войны, так и в годы Второй мировой Украина оказалась в центре геополитического противостояния в Европе. Сегодня о межвоенном периоде, когда украинский вопрос оставался нерешенным, но постоянно находился в центре внимания, известно немного.

"Наша серия хочет этот пробел заполнить — прежде всего, документами, чтобы не было спекуляций и возможных манипуляций, поскольку документы говорят сами за себя", — цитирует Махун председателя редакционного совета серии Ярослава Грицака.

Профессор Варшавского университета и Киево-Могилянской академии Ольга Гнатюк, которая является одной из разработчиков и составителей изданий новой серии, в интервью ZN.UA отметила, что сегодня мы склонны видеть межвоенный период как период противостояния лвух сил — большевиков и националистов. Анализ документов, однако, говорит о иной ситуации.

"Но вырисовывается совершенно другая картина. Достаточно крупными, мощными силами располагали украинские национал-демократы; интересной была левая мысль, даже та, которая развивалась в пределах советской Украины, пока это было возможно, — до самого начала 1930-х годов. Чрезвычайно интересные дневники оставил Владимир Винниченко, который по своему мировоззрению был близок к национал-коммунистам. Есть только несколько изданных томов, а их десятки", - отмечает она.

По словам Гнатюк, речь идет о том спектре политической мысли, который сегодня практически не присутствует в украинском информационном пространстве.

"Мне кажется, то, что было мейнстримом, а сегодня забыто, то, что осталось между правым и левым флангами, между двумя силами, как говорил Владимир Винниченко, — практически забыто. И мы совершенно не видим этой середины", - констатирует специалист.

Гнатюк рассказала, что следующим в серии будет многотомное издание Ольгерда Ипполита Бочковского - известного украинского мыслителя европейского уровня, ставшего автором политологического понятия "этнополитика".

"Человек либеральных взглядов, он понимал, что самой большей угрозой для Украины является нацистская Германия, и предостерегал украинских политических деятелей в эмиграции от ориентации на Берлин. И он не был одинок. Только немного копнуть — и откроется очень большой и неизвестный до сих пор массив ярких мыслителей. Если говорить о сроках для такого рода проектов, то работы нам хватит, как минимум, на 20 лет. Но мы хорошо понимаем, что у нас этих 20 лет нет", - указывает она.

Следующим проектом издания станет дневник ученика Михаила Грушевского Мирона Кордубы, который был деканом гуманитарного философского факультета Тайного украинского университета во Львове.

"В сентябре нынешнего года надеемся издать первый том Ольгерда Ипполита Бочковского (предисловие и составление Ирины Каневской и Игоря Гирича). До конца года — том документов о польской пацификации Восточной Галичины 1930 г. (предисловие и составление Романа Высоцкого). В следующем году будем готовить к печати дневники Мирона Кордубы (1918–1925), Василия Мудрого (1932–1934), а также, возможно, Степана Годованого, сотрудника Осипа Назарука (1930-е годы)", - рассказала Гнатюк о конкретных планах развития серии.

Подробнее об издательской серии "Україна. Європа: 1921–1939" читайте в материале Сергея Махуна "Без жупанов, или Наше возвращение в Европу. Международный интеллектуальный журнал "Україна модерна" открыл серию изданий "Україна. Європа: 1921–1939" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".