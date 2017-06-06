В Украине отмечают День журналиста

Праздник учрежден в 1994 году.

Украинские журналисты отмечают профессиональный праздник bank.gov.ua

В Украине во вторник, 6 июня, отмечают профессиональный праздник журналистов, корреспондентов и репортеров –Украины.

Датой основания празника стало 25 мая 1994 года. Именно в этот день президент Украины Леонид Кравчук подписал Указ № 251/94, согласно котрому в стране устанавливался новый профессиональный праздник работников средств массовой информации.

Данная дата была выбрана неслучайно, так как в этот день в Брюсселе Национальный союз журналистов Украины подавляющим большинством голосов был принят в Международную федерацию журналистов - крупнейшую в мире организацию профессиональных работников СМИ.

С профессиональным праздником работников СМИ поздравил президент Украины Петр Прошенко, а также секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Искренне поздравляю журналистское сообщество с профессиональным праздником! Профессия журналиста всегда была одной из самых опасных и ответственных. Вы всегда на переднем крае в борьбе на информационном поле с российским агрессором. Поэтому профессиональное, непредвзятое, объективное и принципиальное освещение событий в Украине и мире является чрезвычайно важным как для самой страны, так и для формирования имиджа нашего государства за рубежом. Желаю украинской журналистике и каждому, кто ее развивает, взвешенности, мудрости, терпения и безудержного вдохновения!", - написал Турчинов на своей странице в Facebook.

По данным "Репортеров без границ", в 2015 году были убиты 110 журналистов. За год 67 журналистов погибли во время непосредственного выполнения профессиональных обязанностей. Обстоятельства гибели и мотивы убийства 43 медийщиков - не выяснены, отмечают правозащитники. Годом ранее Украина заняла третье место в мире по количеству погибших журналистов, а также стала мировым лидером по арестам и похищениям журналистов.

С начала военного конфликта в Донбассе погибли14 журналистов, девять из них - во время выполнения своих служебных обязанностей, сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.