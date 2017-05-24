В структуре ВСУ создается подразделение по защите от кибератак – Полторак

Помощь в создании подразделения киберзащиты оказывает советник от НАТО.

В Минобороны работают над созданием подразделения ВСУ по киберзащите inforesist.org

В структуре Вооруженных сил Украины будет создано специальное подразделение по киберзащите, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"В разных странах такие структуры подчинены разным подразделениям. В Литве они подчинены Минобороны, и они отвечают за безопасность именно этого ведомства и дают рекомендации всем остальным ведомствам. У нас есть определенная система, будет ли объединение ее вокруг одного ведомства – это решение руководства страны. Но работа идет очень серьезная, на уровне СНБО", - рассказал глава военного ведомства в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам Полторака, уже сегодня "создаются подразделения, сеть, программное обеспечение, все для того, чтобы защитить Украину от кибератак".

"Советник от НАТО помогает нам создавать такую структуру в Минобороны, пока что это на уровне совещательной помощи, но я надеюсь, что будет еще и материальная. На сегодня киберзащита – это прерогатива СБУ, но наличными средствами и силам мы будем обеспечивать это на нашем уровне. Работа по созданию такого подразделения уже идет", - отметил министр.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина", а также многие прочие известные российские компании.

Документ фактически запрещает в Украине деятельность российских интернет-сервисов, а также крупнейших русскоязычные соцсетей – "ВКонтакте" и "Одноклассников". Запрет будет действовать в течение трех лет.