В США приняли резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа

Инициатором резолюции выступил сенатор штата Вашингтон Майкл Милощиа.

Сенат штата Вашингтон признал Голодомор геноцидом украинского народа Василий Артюшенко, ZN.UA

Сенат американского штата Вашингтон принял резолюцию, в которойукраинского народа.

"Голодомор был геноцидом, устроенным Иосифом Сталиным и советским режимом против народа Украины", – сказано в документе, за который проголосовали вашингтонские сенаторы в понедельник, 22 мая.

В резолюции сказано, сталинский режим организовал геноцид украинцев Посольство Украины в СШАFacebook

Инициатором резолюции выступил сенатор-республиканец Майкл Милощиа, сообщили в посольстве Украины в США.

Напомним, в декабре прошлого года Верховная Рада обратилась к демократическим государствам мира с призывом признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Кроме Украины, Голодомор признали геноцидом 15 государств, среди которых Канада, Польша, Португалия, Грузия, Литва, Латвия и Эстония. Еще девять стран принимали резолюции об осуждении Голодомора как преступления советского тоталитарного режима против украинского народа. Конгресс США голосовал за соответствующие резолюции в 2003, 2006 и 2008 годах.

Подробнее о Голодоморе читайте в статье Сергея Махуна "Голодомор 1932–1933: Как "горела жизнь" украинских крестьян" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".