В штабе зафиксировали новое обострение в зоне АТО

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Четверо украинских военных получили ранения.

Боевики в Донбассе лупят по украинским военным и мирным жителям Пресс-центр АТО/Facebook

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 13 мая, 61 раз обстреляли позиции украинских военных вдоль всей линии разграничения в Донбассе. Несмотря на достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности о прекращении огня с 1 апреля, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются, в течение суток ситуация осложнилась.

Подразделения военнослужащих Вооруженных сил Украины давали достойный отпор врагу и оставляют за собой право незамедлительно открывать огонь в ответ для сохранения жизни и здоровья украинских воинов и местных жителей.

На приморском направлении в течение суток боевики 33 раза обстреляли опорные пункты сил АТО. Под обстрел из минометов калибра 120 мм и ствольной артиллерии калибра 122 мм попали опорные пункты в районе Водяного, а околицы этого же населенного пункта, а также Широкино, оказались под огнем из вооружения БМП, минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. Вблизи Гнутово террористы применяли зенитную установку. Огнем из стрелкового оружия, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм террористы накрывали позиции бойцов ВСУ вблизи Николаевки, Павлополя и Чермалыка. Из вооружения БМП и минометов калибров 120 мм и 82 мм оккупанты били по защитники Марьинки.

На луганском направлении на протяжении минувших суток зафиксировано восемь эпизодов применения оккупантами оружия. Поздно вечером боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи Новозвановки из ствольной артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм. Минометным огнем калибров 120 мм и 82 мм, а также огнем из вооружения танка террористы накрыли опорные пункты сил АТО в районе Троицкого. Неподалеку Крымского они также вели огонь из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП.

На донецком направлении боевики наиболее активно обстреливали Авдеевку и Светлодарскую дугу. В течение суток зафиксировано 20 таких случаев. Пригороды Авдеевки оккупанты методично обстреливали из стрелкового оружия, гранатометов, минометов калибров 82 мм и 120 мм. А во время обстрела с применением артиллерийской системы калибра 122 мм, один снаряд попал в дом мирных жителей, в результате чего четверо гражданских лиц погибли на месте, один местный житель был тяжело ранен. В районе Новолуганского террористы применяли стрелковое оружие, гранатометы и минометы калибра 120 мм, а также осуществили огневой налет с использованием РСЗО БМ-21 "Град". На этом же направлении под вражеский огонь попали опорные пункты сил АТО вблизи Песков, Верхнеторецкого, Каменки, Зайцево, Луганского и Троицкого. Оккупанты применяли практически весь спектр стрелкового вооружения и гранатометов, иногда – минометы калибров 82 мм и 120 мм и вооружение БМП.

Напомним, накануне боевики 22 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В течение дня террористы активно применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".