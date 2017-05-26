В школах Украины прозвенел "последний звонок"

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С окончанием учебного года учеников, учителей и родителей поздравила министр образования и науки Украины.

Украинских школьников ждут летние каникулы, а выпускников - горячая пора поступления в ВУЗы portal.lviv.ua

в пятницу, 26 мая отмечают "последний звонок". С окончанием учебного года выпускников, учителей и родителей поздравила и министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, сообщает " ТСН ".

В своем поздравлении Гриневич подчеркнула важность момента, наступающего для выпускников сразу же после праздника.

"Сегодня по всей Украине звенят последние звонки, которые символизируют завершение еще одного учебного года. Школьников ожидает лето, и я желаю, чтобы это лето было интересным, содержательным и оздоровительным. Для выпускников наступает очень ответственный момент - выбора дальнейшей образовательной карьеры. И я желаю успешно всем сдать Внешнее независимое оценивание и обязательно начать реализацию своих желаний. Вас поддерживают ваши родители", - сообщила министр образования и науки в ходе рабочей поездки в Полтаву.

Учителей и родителей Лилия Гриневич призвала гордиться выпускниками.

"Уважаемые родители, понимаю ваше волнение. Вот дети подросли и начинают самостоятельную жизнь. Вы для них поддержка и надеюсь они вас не разочаруют. Уважаемые коллеги-учителя. Ваша жизнь измеряется не календарными, а учебными годами: полюбуйтесь плодами своего труда. Желаю всем здоровья, сил и встретимся в новом учебном году", - резюмировала она.

Как свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы", население Украины стабильно поддерживает систему поступления в вузы через внешнее независимое оценивание.

23 мая с тестирования по украинскому языку и литературе началась основная сессия ВНО-2017. В этом году для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировалась почти 241 тысяча человек. Больше всего выпускников будут сдавать тест по украинскому языку и литературе, на второй и третьей ступенях – история Украины и математика.

Подробнее об основных направлениях развития ВНО читайте в статье Оксаны Онищенко "ВНО — ватерпас реформ" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".