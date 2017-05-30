В СБУ показали приказ об увольнении замеченного возле дома Шеремета сотрудника

Игорь Устименко занимал должность оперативного сотрудника СБУ.
"Согласно учету кадров Службы безопасности Украины Устименко Игорь Андреевич проходил военную службу в Службе безопасности Украины и занимал должность оперативного сотрудника", – сказано в ответе СБУ на депутатский запрос Лещенко, копию которого опубликовала "Украинская правда" во вторник, 20 мая.
Согласно предоставленным документам, Устименко был уволен с занимаемой должности 29 апреля 2014 года.
Напомним, 15 мая полиция допросила экс-сотрудника СБУ Игоря Устименко в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Авторам документального фильма "Убийство Павла" удалось выяснить, что Устименко приезжал к дому Шеремета в ночь накануне убийства и провел там больше часа. Официальное следствие этой информацией не располагало.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.Украинская правда