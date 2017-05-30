В СБУ показали приказ об увольнении замеченного возле дома Шеремета сотрудника

Игорь Устименко занимал должность оперативного сотрудника СБУ.

Приказ об увольнении Устименко из СБУ датирован апрелем 2014 года Кадр/YouTube

Служба безопасности Украины предоставила народному депутату от "Блока Петра Порошенко" Сергею Лещенко копию приказа об увольнении в запас, замеченного возле дома Павла Шеремета накануне убийства журналиста.

"Согласно учету кадров Службы безопасности Украины Устименко Игорь Андреевич проходил военную службу в Службе безопасности Украины и занимал должность оперативного сотрудника", – сказано в ответе СБУ на депутатский запрос Лещенко, копию которого опубликовала "Украинская правда" во вторник, 20 мая.

Согласно предоставленным документам, Устименко был уволен с занимаемой должности 29 апреля 2014 года.

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Устименко уволили в запас Украинская правда

Напомним, 15 мая полиция допросила экс-сотрудника СБУ Игоря Устименко в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Авторам документального фильма "Убийство Павла" удалось выяснить, что Устименко приезжал к дому Шеремета в ночь накануне убийства и провел там больше часа. Официальное следствие этой информацией не располагало.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.