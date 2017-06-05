В России задержали сбежавшего в Украину чемпиона мира по ММА

Задержанного обвиняют в якобы использовании поддельных документов и хотят принудительно вернуть в Чечню.

В Чечне с Амриевым могут расправиться Кадр/YouTube

В Брянской области Российской Федерации в воскресенье, 4 июня,чемпиона мира по MMA Мурада Амриева, сообщает " Медуза ". Амриева обвиняют в использовании поддельных документов и планируют депортировать в Чечню.

В 2013 году чемпион сбежал в Украину, опасаясь "кровной мести" со стороны одного из высокопоставленных правоохранителей. Амриев пожаловался в Комитет по предотвращению пыток на то, что его незаконно задержали, обвинили в преступлении, которое совершил его брат, пытали и унижали.

Он выехал в Москву для того, чтобы оформить документы и получить новую визу. В начале 2017 года чемпиона объявили в розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 327 УК РФ - "Использование заведомо подложного документа". В 2013 году его уже объявляли в розыск по этой статье, но позже прекратили розыскные мероприятия. В паспорте Амриева есть опечатка в дате рождения, в 2000 году при бомбежке дома семьи в Чечне были уничтожены документы Мурада, в новые вкралась ошибка, которую паспортисты пообещали исправить, когда наступит мирное время, сообщала "Новой газете" мать Мурада Амриева.

Ранее, 25 августа 2013 года, машину Мурада Амриева заблокировала черная "Приора", из которой выбежали трое мужчин. Они затолкали его в машину и увезли в одно из подразделений внутренних дел, где три дня избивали, пытали электричеством, подвешивали к потолку и унижали, сообщил журналистам юрист Комитета по предотвращению пыток Сергей Бабинец.

Высокопоставленный чеченский полицейский подозревал брата Амриева в покушении на него, однако тот уже проживал за пределами Чечни, в Германии. Амриеву-младшему и его родителям пообещали "кровную месть" в том случае, если старший не вернется в Чечню. Опасаясь за свою жизнь, Мурад Амриев уехал в Украину.

В Украине он продолжил спортивную карьеру и стал чемпионом мира по MMA по версии World Mixed Martial Arts Federation. Уголовное дело по факту произвола полицейских в Российской Федерации возбуждено не было.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. Если он будет депортирован в Чечню, угрозы высокопоставленного правоохранителя могут воплотиться в жизнь, так его высокий статус делает его практически неприкасаемым. При этом, по данным правозащитников, санкция статьи 327 УК РФ лишения свободы не предусматривает.

Напомним, ранее в Киеве неизвестный совершил покушение на убийство чеченских добровольцев – участников АТО Амину Окуеву и Адама Осмаева, которые в 2014 году служили в батальоне МВД "Киев-2" . В результате покушения Адам Осмаев и сам киллер получили тяжелые ранения, за их их жизнь борются врачи.

Подробности инцидента, а также версии следствия читайте в материале ZN.UA "Покушение на Осмаева: что известно".