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В результате урагана в Московской области погиб гражданин Украины

30 мая в 17:56

В данный момент тело погибшего находится на медицинской экспертизе.

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При урагане в Подмосковье погиб украинец
Николай Дикобаев / Twitter
В результате урагана в Московской области 29 мая погиб гражданин Украины, сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"29 мая вследствие урагана в Московской области в городе Красногорск погиб гражданин Украины", – заявил он в комментарии "Украинской правде".

По его словам, в данный момент тело погибшего находится на медицинской экспертизе.

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Напомним, в понедельник, 29 мая, на Москву обрушился ураган. Ливень сопровождался резкими порывами ветра, из-за которых падали деревья и различные конструкции. Большинство из погибших привалили упавшие деревья. Всего в Москве упало более 3,5 тыс. деревьев. 

Сообщалось, что в результате урагана погибли 13 человек.

По материалам: ZN.UA
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