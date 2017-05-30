В результате урагана в Московской области погиб гражданин Украины

В данный момент тело погибшего находится на медицинской экспертизе.

При урагане в Подмосковье погиб украинец Николай Дикобаев / Twitter

В результате29 мая погиб гражданин Украины, сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"29 мая вследствие урагана в Московской области в городе Красногорск погиб гражданин Украины", – заявил он в комментарии "Украинской правде".

По его словам, в данный момент тело погибшего находится на медицинской экспертизе.

Напомним, в понедельник, 29 мая, на Москву обрушился ураган. Ливень сопровождался резкими порывами ветра, из-за которых падали деревья и различные конструкции. Большинство из погибших привалили упавшие деревья. Всего в Москве упало более 3,5 тыс. деревьев.

Сообщалось, что в результате урагана погибли 13 человек.