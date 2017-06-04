В первом квартале нынешнего года украинский экспорт вырос на 28%

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Наибольшую долю в структуре экспорта составила продукция АПК и пищевой промышленности.

Объемы украинского экспорта значительно выросли svit24.net

В первом квартале нынешнего года объем украинского экспорта товаров и услуг составил 12,4 млрд долл., что на 2,7 млрд больше, чем годом ранее. Об этом в своей статье дляпишет Юлия Самаева.

Автор отмечает, что на уходящей неделе правительство отчиталось о достижениях украинских экспортеров, превысивших результаты прошлогоднего первого квартала на 28%.

"В первом квартале с.г. объем украинского экспорта товаров и услуг составил 12,4 млрд долл., что на 2,7 млрд больше, чем годом ранее. В структуре экспорта товаров наибольшую долю составила продукция АПК и пищевой промышленности (44%), металлургии (23,4%), машиностроения (10,4%), а также минеральные продукты (9,2%)", – говорится в статье.

Самаева отмечает, что несмотря на блокаду Донбасса, рост объемов экспорта товаров демонстрировали почти все отрасли экономики, за исключением деревообрабатывающей и химической.

"Правда, если анализировать конкретные товары, то картинка менее оптимистичная, так как продаем мы исключительно сырье и полуфабрикаты — плоский прокат, железную руду, соевые бобы, кукурузу, пшеницу, ячмень. Из относительно готовых продуктов — разве что подсолнечное масло и сахар", – заключила она.

Ранее сообщалось, что по данным официальной статистики, украинский аграрный экспорт в течение января-марта текущего года увеличился на 38,6% и составил $ 4,56 млрд, что на $ 1,26 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подробнее о достижениях и проблемах украинских экспортеров читайте в статье Юлии Самаевой "Дойти до полки. Почему 28-процентный рост экспорта — очень скромный показатель" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".