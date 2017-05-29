За три месяца Украина увеличила экспорт аграрной продукции на 39%

Экспорт живых животных и продуктов животного происхождения увеличился на 159,1% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Экспорт украинской агропродукции растет Андрей Товстыженко, ZN.UA

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в течение января-марта текущего года увеличился на 38,6% и составил $ 4,56 млрд, что на26 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Госстата.

Наибольший рост экспорта наблюдался в сегментах: живые животные и продукты животного происхождения. В этих сегментах экспорт вырос на 159,1% по сравнению с I кварталом 2016 года. В абсолютных цифрах этой продукции было экспортировано на $ 213 млн.

Экспорт продуктов растительного происхождения составил $ 2,3 млрд (135% к аналогичному периоду прошлого года), жиров и масла животного или растительного происхождения – $ 1,28 млрд (136% к аналогичному периоду прошлого года), готовых пищевых продуктов – $ 0,75 млрд (151% к аналогичному периоду прошлого года).

Эксперты отмечают, что в течение указанного периода увеличение экспорта наблюдалось по всем группам аграрных товаров.

В частности, такое увеличение было обеспечено за счет поставок: подсолнечного масла на 5,7 млн, соевых бобов на 5,9 млн, кукурузы на 0,4 млн, сахара на 6,3 млн, пшеницы на 0,6 млн, ячменя на $ 65,8 млн и других видов продукции.

Главными торговыми партнерами Украины в аграрной отрасли остаются страны Азии - 44,4% от всего украинского экспорта, страны ЕС - 28,6% и страны Африки - 18%.

Напомним, что Украина вошла в топ-3 стран - крупнейших экспортеров аграрной продукции на рынок Европейского союза.

Ранее сообщалось, что, по оценкам Министерства аграрной политики, экспорт украинской аграрной продукции в страны ЕС в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился почти на 1,6% и составил $ 4 млрд 242,4 млн.