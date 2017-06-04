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В ОРДЛО население мобилизуют под угрозой введения "военного положения" - разведка

4 июня в 12:17

Оккупантам постоянно не хватает людей в связи с увольнением недовольных из рядов НВФ.

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Террористы в Донбассе готовы брать на службу кого угодно, лишь бы покрыть нехватку кадров
Facebook/Gennadiy Dubovoy
Подразделения российско-оккупационных войск продолжают страдать из-за нехватки личного состава. Военнослужащие увольняются со службы из-за низкой зарплаты и пренебрежительного отношения офицеров ВС РФ, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"В связи с неукомплектованностью частей командованием проводятся дополнительные мобилизационные мероприятия. Так, военными комендатурами под предлогом возможного введения военного положения осуществляется сбор личных данных бывших военнослужащих и гражданского населения", - рассказывают разведчики.

Читайте также: Подразделения российских оккупантов в Донбассе страдают от нехватки личного состава – разведка

Ранее в разведке сообщили, что боевики в Донбассе массово увольняются из-за задержки "зарплаты".

Командование российско-оккупационных войск принимает меры по недопущению массового увольнения личного состава. Из-за нехватки оккупантов в 7-й отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) 2-го АК ВС РФ террористы не могут выполнять боевые задачи.

По материалам: ZN.UA
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Тэги увольнение военный население Россия боевики Донбасс мобилизация
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