В ОРДЛО население мобилизуют под угрозой введения "военного положения" - разведка

Оккупантам постоянно не хватает людей в связи с увольнением недовольных из рядов НВФ.
"В связи с неукомплектованностью частей командованием проводятся дополнительные мобилизационные мероприятия. Так, военными комендатурами под предлогом возможного введения военного положения осуществляется сбор личных данных бывших военнослужащих и гражданского населения", - рассказывают разведчики.
Ранее в разведке сообщили, что боевики в Донбассе массово увольняются из-за задержки "зарплаты".
Командование российско-оккупационных войск принимает меры по недопущению массового увольнения личного состава. Из-за нехватки оккупантов в 7-й отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) 2-го АК ВС РФ террористы не могут выполнять боевые задачи.ZN.UA