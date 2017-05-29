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Террористы ОРДЛО ждут "летнего призыва" - разведка

29 мая в 12:28

Возраст и состояние здоровья "призывников" учитываться не будут.

Боевики днр_12
Только в ОРДЛО "призывники" могут быть любого возраста и даже калеками
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Командование российско-оккупационных войск в Донбассе инициировало проведение с начала июня "специального летнего призыва" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

С помощью "призыва" специалистов военных специальностей, которые имеют опыт боевых действий, планируется укомплектовывать вакантные должности в артиллерийских, минометных и инженерных подразделениях оккупантов, а также в подразделениях связи.

При этом возраст и состояние здоровья "призывников" не будут учитываться, отмечают разведчики.

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Ранее в разведке сообщили, что боевики в Донбассе массово увольняются из-за задержки "зарплаты".

Командование российско-оккупационных войск принимает меры по недопущению массового увольнения личного состава. Из-за нехватки оккупантов в 7-й отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) 2-го АК ВС РФ террористы не могут выполнять боевые задачи.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Донбасс террористы Донецк Луганск
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