Террористы ОРДЛО ждут "летнего призыва" - разведка

Возраст и состояние здоровья "призывников" учитываться не будут.
С помощью "призыва" специалистов военных специальностей, которые имеют опыт боевых действий, планируется укомплектовывать вакантные должности в артиллерийских, минометных и инженерных подразделениях оккупантов, а также в подразделениях связи.
При этом возраст и состояние здоровья "призывников" не будут учитываться, отмечают разведчики.
Ранее в разведке сообщили, что боевики в Донбассе массово увольняются из-за задержки "зарплаты".
Командование российско-оккупационных войск принимает меры по недопущению массового увольнения личного состава. Из-за нехватки оккупантов в 7-й отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) 2-го АК ВС РФ террористы не могут выполнять боевые задачи.ZN.UA