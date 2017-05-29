Террористы ОРДЛО ждут "летнего призыва" - разведка

Возраст и состояние здоровья "призывников" учитываться не будут.

Только в ОРДЛО "призывники" могут быть любого возраста и даже калеками vk.com/strelkov_info

Командование российско-оккупационных войск в Донбассе инициировало проведение с начала июня "" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

С помощью "призыва" специалистов военных специальностей, которые имеют опыт боевых действий, планируется укомплектовывать вакантные должности в артиллерийских, минометных и инженерных подразделениях оккупантов, а также в подразделениях связи.

При этом возраст и состояние здоровья "призывников" не будут учитываться, отмечают разведчики.

Ранее в разведке сообщили, что боевики в Донбассе массово увольняются из-за задержки "зарплаты".

Командование российско-оккупационных войск принимает меры по недопущению массового увольнения личного состава. Из-за нехватки оккупантов в 7-й отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) 2-го АК ВС РФ террористы не могут выполнять боевые задачи.