В ОРДЛО молодых людей призывного возраста не отпускают на учебу в украинские вузы - разведка

Террористы требуют от отъезжающих большое количество справок и всячески запугивают их "ужасами" на подконтрольных Украине территориях.

Боевики не пускают учиться абитуриентов из Донбасса argumenti.md

Боевики террористических организаций "Л-ДНР" и их российские кураторы обеспокоены возможным оттоком "пушечного мяса" с временно оккупированных территорий, поэтому пытаются всячески помешать этому, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В интересах "обеспечения комплектования соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", террористы из числа местных "военных комиссаров" и "правоохранителей" препятствуют выезду молодых людей призывного возраста на неоккупированные территории. В частности, с целью обучения в вузах Украины.

Так, ими практикуются методы "воспитательной работы", запугивания якобы существующими проблемами с признанием дипломов, полученных в вузах Украины, открытия уголовных дел за мелкие правонарушения с запретом покидать место жительства до завершения вступительной кампании 2017 года.

Разведчики рассказывают, что для выезда с временно оккупированных территорий потенциальным призывникам необходимо иметь большое количество справок, получение которых специально усложняется.

Напомним, 23 мая в Украине стартовала основная сессия ВНО 2017 года. Она началась с тестирования по украинскому языку и литературе.

Подробнее об основных направлениях развития ВНО читайте в статье Оксаны Онищенко "ВНО — ватерпас реформ" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".