В одном из крупнейших интернет-провайдеров Украины не знают, как воплотить в жизнь указ Порошенко

У интернет-пользователей всегда будет возможность обойти ограничения, используя VPN и proxy.

Украинские провайдеры пока не умеют эффективно фильтровать и блокировать интернет-трафик

Совладелец интернет-провайдера "Триолан" Владимир Сидоренко прокомментировал указ президентао внесении в санкционный список "Яндекса", "ВКонтакте" и "Одноклассников", отметив, что не знает, как относится к нему с точки зрения технической реализации.

"Услышал буквально 10 минут назад, поэтому сложно сформулировать мнение не чисто с точки зрения отношения к нему (указу, - ред.), а с точки зрения его реализации", - заявил он в комментарии "Экономической правде".

По словам Сидоренко, он поставил инженерам компании задачу проработать вопрос того, насколько подобное решение вообще реализуемо.

"Сейчас ситуация такая, мы вообще никакой трафик сети не анализируем и не блокируем. Это как труба, что там идет - мы не знаем. Как теперь выявлять, что блокировать, а что не блокировать?", - отметил Сидоренко.

По его словам, для начала в компании должны понять, насколько данное решение вообще "технически подъемно".

"Потому что если мы не сможем этого сделать – то тут хоть законы, хоть не законы, а как это сделать? Конечно, мы сейчас думаем о реализации этого закона и как его исполнить, но всегда же есть возможность – vpn, proxy, и ещё разные способы - как человек может получить этот доступ", - подчеркнул совладелец компании.

По словам Сидоренко, компания будет изучать, как данное решение будет применяться: будут ли вестись проверки и применяться штрафы, а также то, как будут доказываться факты нарушения запрета.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина" и ООО "ВКонтакте".