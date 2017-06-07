В Одесской области госпитализировали 20 воспитанников детского приюта

Врачи подозревают гепатит А.

В Одесской области опять отравление детей УНИАН В Белгород-Днестровском детском приюте объявили карантин из-за того что у одного ребенка подтвердили болезнь Боткина (гепатит А), еще 19 госпитализированы, сообщает 5 канал

В случае, если такие подтвердится диагноз гепатит А, то областная СЭС будет обращаться в правоохранительные органы.

"Дети находятся в удовлетворительном состоянии, жалоб никаких нет. Они обследуются как контактные по вирусному гепатиту", - рассказала врач инфекционного отделения центральной районной больницы Белгорода-Днестровского Галина Ланкина.

По словам медсестры центра реабилитации, инфекцию могли принести извне.