В Одесской области госпитализировали 20 воспитанников детского приюта

В Белгород-Днестровском детском приюте объявили карантин из-за того что у одного ребенка подтвердили болезнь Боткина (гепатит А), еще 19 госпитализированы, сообщает 5 канал.
В случае, если такие подтвердится диагноз гепатит А, то областная СЭС будет обращаться в правоохранительные органы.
"Дети находятся в удовлетворительном состоянии, жалоб никаких нет. Они обследуются как контактные по вирусному гепатиту", - рассказала врач инфекционного отделения центральной районной больницы Белгорода-Днестровского Галина Ланкина.
По словам медсестры центра реабилитации, инфекцию могли принести извне.
18 июня 2016 года в городе Измаил Одесской области произошло массовое отравление. В пятницу, 17 июня, в больницы обратились 82 человека, из них 57 детей. Дети госпитализированы, сообщили в Одесской облгосадминистрации.
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