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В Одессе в десятый раз состоялся мегамарш в вышиванках

20 мая в 20:47
Марш в вышиванках проходят каждой весной. 
мегамарш в вышиванках
В Одессе прошли юбилейным маршем в вышиванках
Pushkinska
В субботу в Одессе прошел юбилейный десятый мегамарш в вышиванках, сообщает "Радіо Свобода".  
 
Основным лозунгом мероприятия в этом году было: "От взрослых к маленьким мегамарш объединяет всех". Акция проходит в Одессе дважды в год с 2012 года, в последние годы она проходит только весной. 
 
Участники, самые младшие из которых ехали в детских колясках, отправились на марше по центру города. На Думской площади у здания мэрии под звуки оркестра Нацгвардии одетые в вышиванки одесситы развернули большой государственный флаг.
 
 
 
Всемирный день вышиванки в 2017 году отмечается 18 мая, в четверг. В этот день украинцы надевают вышиванки на работу, учебу или просто прогуливаются по улицам своих городов. Праздник призван популяризовать украинскую культуру и традиции и отмечается каждый год в третий четверг мая.
По материалам: Радіо Свобода
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