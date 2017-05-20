В Одессе в десятый раз состоялся мегамарш в вышиванках

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Марш в вышиванках проходят каждой весной.

В Одессе прошли юбилейным маршем в вышиванках Pushkinska В субботу в Одессе прошел юбилейный десятый мегамарш в вышиванках , сообщает " Радіо Свобода"

Основным лозунгом мероприятия в этом году было: "От взрослых к маленьким мегамарш объединяет всех". Акция проходит в Одессе дважды в год с 2012 года, в последние годы она проходит только весной.

Участники, самые младшие из которых ехали в детских колясках, отправились на марше по центру города. На Думской площади у здания мэрии под звуки оркестра Нацгвардии одетые в вышиванки одесситы развернули большой государственный флаг.