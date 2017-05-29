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В Одессе прошел фестиваль средневековой культуры "Пороховая башня".

29 мая в 13:53

В этом году фестиваль проходил в третий раз и продолжался три дня подряд.

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Фото Алексей Кравцов / Думская

В Рамках фестиваля средневековой культуры "Порошовая башня"Возле Карантинной аркады в Одессе состоялись турниры между представителями "рыцарских дворов" из разных городов Украины и зарубежья, а также ремесленные ярмарки, тематические мастер-классы мастеров народного промысла, конкурсные программы, фотосушка и многое другое. 

Рыцари и танцоры, всевозможные товары и фудкорты, фотосессии и конкурсы с элементами шоу создали на выходных атмосферу праздника в центре Одессы.

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Тем временем, активисты сорвали концерт Лободы в Одессе. Клуб, в котором должны была выступать певица, дважды "минировали".

По материалам: Думская
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Тэги Одесса рыцарь фестиваль средневековье
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