В Одессе прошел фестиваль средневековой культуры "Пороховая башня".

В этом году фестиваль проходил в третий раз и продолжался три дня подряд.

В Рамках фестиваля средневековой культуры "Порошовая башня"Возле Карантинной аркады в Одессе состоялись турниры между представителями "рыцарских дворов" из разных городов Украины и зарубежья, а также ремесленные ярмарки, тематические мастер-классы мастеров народного промысла, конкурсные программы, фотосушка и многое другое.

Рыцари и танцоры, всевозможные товары и фудкорты, фотосессии и конкурсы с элементами шоу создали на выходных атмосферу праздника в центре Одессы.

Тем временем, активисты сорвали концерт Лободы в Одессе. Клуб, в котором должны была выступать певица, дважды "минировали".