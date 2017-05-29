Активисты сорвали концерт Лободы в Одессе

Клуб, в котором должны была выступать певица, дважды "минировали".

Организаторы концерта поп-певицы Светланы Лободы в одесской Аркадии заявили об отмене мероприятия после того, как акция возле клуба переросла в потасовку с полицией, передает "Думская".

Активисты ряда патриотических организаций вечером 28 мая собрались возле клуба Ibiza, где должен был состояться концерт Лободы. Они протестовали против выступления певицы, которая регулярно гастролирует в России, участвует в пропагандистских телепрограммах, отрицает факт агрессии РФ против Украины и публично поддерживает российских исполнителей, которым запрещен въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма.

Для обеспечения порядка на место прибыли десятки полицейских.

Изначально акция проходила мирно, однако во время попытки полицейских осуществить досмотр двух участников акции завязалась потасовка. Был применен слезоточивый газ, кто-то бросил в толпу две дымовые шашки и петарды.

Несколько активистов были задержаны, но вскоре их отпустили.

В течение вечера в полицию поступило два сообщения о минировании клуба, но эта информация не подтвердилась.

В ноябре прошлого года в Киеве у дворца "Украина" произошли столкновения полиции с правыми активистами, выступающими против концерта Потапа и Насти, которые продолжают гастролировать в России.

Также правые активисты неоднократно срывали концерты Ани Лорак в Украине.