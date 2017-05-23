В Николаеве ночью горело предприятие по производству яхт

С ожогами госпитализирован один сотрудник.

В Николаеве на улице Днепровской ночью произошел пожар на территории цеха, где строят лодки и яхты. По данным сайта "Николаевские новости", горело помещение ООО "Яхт-верфь "Вокруг света".

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, о пожаре спасателям сообщили в 01:11 дежурные сотрудники соседнего объекта. Площадь загорания составила 300 м2 в здании площадью 4500 м2. В связи со значительной пожарной опасностью предприятия и тем, что объект недостаточно обеспечен водой для пожаротушения, был объявлен повышенный номер вызова – на пожар примчались экипажи других районов города и мобильная группа главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Пожар был локализован в 02:35, а еще через час - полностью ликвидирован. При тушении пожара были задействованы 13 единиц техники и 50 человек личного состава.

По словам спасателей, в очаге горения были обнаружены сварочные баллоны с ацетиленом и кислородом, которые могли взорваться, однако, благодаря своевременным действиям пожарных, трагических последствий удалось избежать. Во время пожара пострадал один сотрудник предприятия. Мужчину госпитализировали в ожоговый центр городской больницы №3, степень ожогов устанавливается. Предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности.

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