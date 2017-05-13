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Суды не спешат рассматривать дела детективов - НАБУ

13 мая в 20:15
Из 65 расследуемых дел суды приняли решение только по 17 из них.
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НАБУ жалуется на саботаж со стороны судов
Василий Артюшенко, ZN.UA
В Национально антикоррупционном бюро Украины заявили о затягивании подачи в суд расследуемых детективами дел, сообщается в пресс-службе НАБУ.  
 
Из 65 дел расследуемых детективами Национального антикоррупционного бюро Украины и направленных в суд прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры – суды приняли решение лишь в 17 из них. По состоянию на 30 апреля еще 26 дел находятся в стадии рассмотрения, а рассмотрение 22-х - не началось, сообщили в НАБУ.
 
По данным Бюро, некоторые дела лежат без движения в судах более года.
 
Чаще всего для затягивания рассмотрения дел судьи используют следующие причины: проблемы с определением подсудности, невозможность сформировать состав судей, неявка участников, возвращение обвинительного акта и др, пояснили в ведомстве.
 
"Все рекорды бьет дело о получении неправомерной выгоды судьей Северодонецкого городского суда (известная как судья с недвижимостью в Испании) – судебное разбирательство не начато в течение 14 месяцев. 12 месяцев в суде безрезультатно находится дело о незаконном влиянии на министра экономического развития и торговли, за 11 месяцев — дело о получении неправомерной выгоды начальницей отдела прокуратуры Кировоградской области", - сообщили в НАБУ. 
 
 
Ранее Соломенский райсуд Киева вернул прокурору специализированной антикоррупционной прокуратуры ходатайство об аресте имущества экс-депутата Николая Мартыненко.
 
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