В МИД заявили об отсутствии граждан Украины среди пострадавших во время теракта в Лондоне

Президент Украины и глава МИД выразили свои соболезнования пострадавшим в результате теракта.
"Инфо полиции Лондона по состоянию на 10:00. Украинцев среди пострадавших нет. Консул поддерживает контакт с компетентными органами", - отмечается в сообщении дипломатического ведомства в Twitter.
Інфо поліції #Лондон станом на 10:00: українців серед постраждалих немає. Консул підтримує контакт з комп.органами.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 4 червня 2017 р.
Свои соболезнования пострадавшим от теракта выразили президент Украины Петр Порошенко и министр иностранных дел Павел Климкин.
"Ужасный теракт в Лондоне. Скорбим в эти тяжелые минуты вместе со всей Великобританией", - написал Порошенко на своей странице в Twitter.
Жахливий теракт у Лондоні. Сумуємо у ці важкі хвилини разом з усією Великою Британією— Петро Порошенко (@poroshenko) 4 червня 2017 р.
При этом Павел Климкин отметил, что лондонский теракт был "трусливым".
"Шокирован трусливым нападением на Лондон. Мои мысли вместе с жертвами и их семьями. Украина продолжает вместе с Великобританией бороться против терроризма", - написал он.
Horrified by cowardly attack that hit #London. My thoughts go to victims and their families.???????? stay together with the UK to fight terrorism!— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 червня 2017 р.
Вечером 3 июня в центре Лондона на прохожих наехал белый фургон, инцидент случился в районе Лондонского моста, сообщает BBC.
По словам корреспондента BBC Холли Джонс, которая была на мосту во время инцидента, фургоном управлял мужчина, он двигался со скоростью около 50 миль в час (около 80 км/ч).
Позже полиция смогла уничтожить троих нападавших, однако поиски всех причастных к теракту продолжаются.ZN.UA