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В МИД заявили об отсутствии граждан Украины среди пострадавших во время теракта в Лондоне

4 июня в 14:34

Президент Украины и глава МИД выразили свои соболезнования пострадавшим в результате теракта.

В Лондоне опять наезд на пешеходов
Украинцев среди пострадавших в Лондоне нет
Среди пострадавших в результате террористического акта в Лондоне украинцев нет, сообщает консульская служба Министерства иностранных дел Украины.

"Инфо полиции Лондона по состоянию на 10:00. Украинцев среди пострадавших нет. Консул поддерживает контакт с компетентными органами", - отмечается в сообщении дипломатического ведомства в Twitter.

Свои соболезнования пострадавшим от теракта выразили президент Украины Петр Порошенко и министр иностранных дел Павел Климкин.

"Ужасный теракт в Лондоне. Скорбим в эти тяжелые минуты вместе со всей Великобританией", - написал Порошенко на своей странице в Twitter.

При этом Павел Климкин отметил, что лондонский теракт был "трусливым".

"Шокирован трусливым нападением на Лондон. Мои мысли вместе с жертвами и их семьями. Украина продолжает вместе с Великобританией бороться против терроризма", - написал он.

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Вечером 3 июня в центре Лондона на прохожих наехал белый фургон, инцидент случился в районе Лондонского моста, сообщает BBC.  

По словам корреспондента BBC Холли Джонс, которая была на мосту во время инцидента, фургоном управлял мужчина, он двигался со скоростью около 50 миль в час (около 80 км/ч).

Позже полиция смогла уничтожить троих нападавших, однако поиски всех причастных к теракту продолжаются. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Лондон Украина теракт МИД Порошенко Климкин соболезнования президент
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