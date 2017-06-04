В МИД заявили об отсутствии граждан Украины среди пострадавших во время теракта в Лондоне

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Президент Украины и глава МИД выразили свои соболезнования пострадавшим в результате теракта.

Украинцев среди пострадавших в Лондоне нет

Средиукраинцев нет, сообщает консульская служба Министерства иностранных дел Украины.

"Инфо полиции Лондона по состоянию на 10:00. Украинцев среди пострадавших нет. Консул поддерживает контакт с компетентными органами", - отмечается в сообщении дипломатического ведомства в Twitter.

Інфо поліції #Лондон станом на 10:00: українців серед постраждалих немає. Консул підтримує контакт з комп.органами. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 4 червня 2017 р.

Свои соболезнования пострадавшим от теракта выразили президент Украины Петр Порошенко и министр иностранных дел Павел Климкин.

"Ужасный теракт в Лондоне. Скорбим в эти тяжелые минуты вместе со всей Великобританией", - написал Порошенко на своей странице в Twitter.

Жахливий теракт у Лондоні. Сумуємо у ці важкі хвилини разом з усією Великою Британією — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 червня 2017 р.

При этом Павел Климкин отметил, что лондонский теракт был "трусливым".

"Шокирован трусливым нападением на Лондон. Мои мысли вместе с жертвами и их семьями. Украина продолжает вместе с Великобританией бороться против терроризма", - написал он.

Horrified by cowardly attack that hit #London. My thoughts go to victims and their families.???????? stay together with the UK to fight terrorism! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 червня 2017 р.

Вечером 3 июня в центре Лондона на прохожих наехал белый фургон, инцидент случился в районе Лондонского моста, сообщает BBC.

По словам корреспондента BBC Холли Джонс, которая была на мосту во время инцидента, фургоном управлял мужчина, он двигался со скоростью около 50 миль в час (около 80 км/ч).

Позже полиция смогла уничтожить троих нападавших, однако поиски всех причастных к теракту продолжаются.