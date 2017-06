В МИД заявили об отсутствии граждан Украины среди пострадавших во время теракта в Лондоне

Средиукраинцев нет, сообщает консульская служба Министерства иностранных дел Украины.

"Инфо полиции Лондона по состоянию на 10:00. Украинцев среди пострадавших нет. Консул поддерживает контакт с компетентными органами", - отмечается в сообщении дипломатического ведомства в Twitter.

Свои соболезнования пострадавшим от теракта выразили президент Украины Петр Порошенко и министр иностранных дел Павел Климкин.

"Ужасный теракт в Лондоне. Скорбим в эти тяжелые минуты вместе со всей Великобританией", - написал Порошенко на своей странице в Twitter.

При этом Павел Климкин отметил, что лондонский теракт был "трусливым".

"Шокирован трусливым нападением на Лондон. Мои мысли вместе с жертвами и их семьями. Украина продолжает вместе с Великобританией бороться против терроризма", - написал он.

Horrified by cowardly attack that hit #London. My thoughts go to victims and their families.???????? stay together with the UK to fight terrorism!