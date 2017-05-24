В мемориал погибших журналистов в Вашингтоне внесут имя Павла Шеремета

Церемония состоится в вашингтонском Музее новостей 5 июня.

Имя Шеремета впишут в мемориал погибших журналистов Facebook/Алена Яхно

В мемориал Музея новостей (Вашингтон, США) внесут имена журналистов, погибших в 2016 году в разных странах мира. В их числе – и Павел Шеремет из Украины.

Кроме него в мемориал внесут имена 13 журналистов погибших в Сирии (четыре человека), Индии, Сомали, Ливии, Бразилии, Мексике, Ираке и Афганистане.

Церемония состоится 5 июня, сказано в пресс-релизе музея. Дата выбрана потому, что 5 июня 2016 года в Афганистане погиб американский фотокорреспондент Дэвид Гилки.

После церемонии в мемориале будут значиться фамилии 2,285 тыс. журналистов, погибших начиная с 1837 года.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.

В феврале министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что следствие установило людей, которые могли быть причастны к убийству Шеремета, а также возможных свидетелей преступления. Убийц до сих пор не поймали.