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В мемориал погибших журналистов в Вашингтоне внесут имя Павла Шеремета

24 мая в 08:39

Церемония состоится в вашингтонском Музее новостей 5 июня.

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Имя Шеремета впишут в мемориал погибших журналистов
Facebook/Алена Яхно
В мемориал Музея новостей (Вашингтон, США) внесут имена журналистов, погибших в 2016 году в разных странах мира. В их числе – и Павел Шеремет из Украины.

Кроме него в мемориал внесут имена 13 журналистов погибших в Сирии (четыре человека), Индии, Сомали, Ливии, Бразилии, Мексике, Ираке и Афганистане.

Церемония состоится 5 июня, сказано в пресс-релизе музея. Дата выбрана потому, что 5 июня 2016 года в Афганистане погиб американский фотокорреспондент Дэвид Гилки.

После церемонии в мемориале будут значиться фамилии 2,285 тыс. журналистов, погибших начиная с 1837 года. 

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Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. 

В феврале министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что следствие установило людей, которые могли быть причастны к убийству Шеремета, а также возможных свидетелей преступления. Убийц до сих пор не поймали. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги журналист Шеремет погибшие музей мемориал церемония Вашингтон
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