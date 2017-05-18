В Кропивницком стартовала акция "Вышиванковая Украина"

Ученики Кропивницка вышьют огромную карту Украины, которая будет завершена ко Дню Независимости.

В рамках празднования Всемирного Дня вышиванки на площади перед горсоветом Кропивницка стартовала акция "Вышиванковая Украина". Ее участниками стали воспитанники двадцати центров эстетического воспитания школ областного центра. Каждому учебному заведению по жребию достался для работы элемент вышивки – одна из 24 областей Украины или Автономная Республика Крым. Изображение еще пяти административных единиц будут вышивать посетители центральной городской библиотеки. По завершении работы, карта Украины будет собрана в единое полотно и представлена кропивничанам в День Независимости Украины.

Также, сегодня в городе выступали творческие ансамбли, дошкольники и воспитанники музыкальных школ во время праздничного концерта, состоялась выставка декоративно-прикладного искусства, а также праздничная ярмарка. А городской совет объявил конкурс на лучшую фотографию в вышиванке.

В Кропивницком в частной галерее "Елисаветград" открылась необычайная выставка. Это не традиционные картины, пусть даже в разных стилях и техниках, и не иконы, какими привыкли видеть их в храмах. Это т.н. религиозная живопись, или домашние иконы, хотя некоторая часть их и выполнена в каноническом ключе.