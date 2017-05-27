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В Киеве военные оркестры сыграли вместе с детьми

27 мая в 20:12
Духовые оркестры отметили День Киева.  
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военные оркестры < >
Фото Василий Артюшенко, ZN.UA
В Киеве возле Верховной Рады лучшие военные духовые оркестры сыграли вместе с лучшими детскими духовыми оркестрами в рамках всеукраинского фестиваля "Армия - детям".
 
Таким образом, духовые оркестры отметили день Киева, который в этом году празднуется 27-28 мая. 
 

В Киеве 27-28 мая отмечают день города. По традиции праздник приходится на последнее воскресенье мая.
Первое празднование дня Киева состоялось в конце мая 1982 года и было приурочено к празднованию 1500-летия города. Дата была условная, провести празднование в конце мая предложил председатель исполкома городского совета народных депутатов В.Згурский. Официально празднование дня Киева стали проводить с 1987 года, в последние выходные мая.

В 2017 году по случают праздника в столице проведут 30 общегородских и 150 районных мероприятий.

 
По материалам: Василий Артюшенко, ZN.UA
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