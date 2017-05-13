В Киеве состоится празднование Дня Европы

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Празднование состоится на Софийской и Контрактовой площади 14 мая.

На Софийской площади состоится празднование Дня Европы ZN.UA

14 мая на Софийской площади в Киеве состоится официальная церемония открытия Дня Европы в Украине, сообщается на странице проекта Folk Ukraine в Facebook.

Гостей праздника ждет концертная программа, которая начнется в 12:00. Праздник будет проходить при содействии представительств ЕС в Украине, посольств государств-членов ЕС и Киевской Городской Государственной Администрации.

Кроме того, на Контрактовой площади будет проходить также "День Европы на Подоле". На празднике выступит пианист-виртуоз Антонио Бразильеро Джонсон. А в 18:30 выступит Национальный академический оркестр народных инструментов с программой, которая включает известные хиты "Евровидения" и рок-хиты.

Ранее сообщалось, что Совет послов Евросоюза одобрил решение по предоставлению Украине безвизового режима.

Напомним, что 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за проект резолюции про внесение Украины в список стран, которым предоставляется безвизовый режим. За решение проголосовали 39 члена комитета, четверо проголосовали против.

Ранее Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия провели успешный триалог относительно предоставления безвизового режима для Украины, достигнув предварительного соглашения по визовой либерализации для украинцев.