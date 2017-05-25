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В Киеве расстреляли мотоциклиста

25 мая в 00:54

Убийцы скрылись на автомобиле. 

мотоцикл
Неизвестные убили мотоциклиста
В Киева на Харьковском шоссе неизвестные расстреляли мотоциклиста и скрылись, в городе объявлен оперативный план "Перехват", сообщили в киевской полиции. 
 
Пострадавший от полученных огнестрельных ранений скончался. По информации Espreso.tv, мотоциклиста застрелили из машины Seat Leon светлого цвета с номером АА5783МЕ. На вызов сразу прибыла следственно-оперативная группа.
 
По словам очевидцев, мотоциклист остановился на красный сигнал светофора. С ним поравнялся автомобиль и раздались два хлопка. 
 
"На место вызвали врачей, однако пострадавший скончался от полученных ранений.
Полицейские осматривают прилегающую территорию, опрашивают свидетелей и очевидцев событию, по словам которых установлено, что злоумышленник скрылся на автомобиле "Сеат" желтого цвета", - сообщила начальник отдела коммуникации столичной Нацполиции Оксана Блищик на своей странице в Facebook.  
 
По факту убийства начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украини. Полиция разыскивает стрелка.
 
 
 
23 марта в Киеве застрелили получившего украинское гражданство экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Киллер открыл по нему огонь возле отеля "Премьер-Палас" в центре столицы, куда Вороненков шел на встречу с еще одним бывшим депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым.
По материалам: ZN.UA , Еспресо.TV ,
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