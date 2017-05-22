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В Киеве произошел взрыв возле офиса партии "Национальный корпус"

22 мая в 17:25

Неизвестного, бросившего взрывное устройство, зафиксировала видеокамера.

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Фото Сегодня

Злоумышленник бросил взрывное устройство во двор приемной партии "Национальный корпус" (бывший "Азов") в жилой многоэтажке на Оболони в Киеве около 4 часов утра. Видеокамера зафиксировала момент преступления. Осколки взрывного устройства пробили металлический забор, обгорела стена здания на первом этаже. Люди в результате взрыва не пострадали.

На месте происшествия правоохранители обнаружили "следы взрыва неизвестного предмета", - сказано в сообщении Национальной полиции в г. Киеве. Идет выяснение всех подробностей и обстоятельств происшествия. По окончании проверки будет дана правовая оценка инцидента.

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Взрыв автомобиля в Кропивницком оказался имитацией покушения на сотрудника пенитенциарной службы. По данным следствия, убийство заказал один из заключенных.

По материалам: Сегодня
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