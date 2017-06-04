В Киеве простились с Любомиром Гузаром: фоторепортаж

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На панихиде присутствовали первые лица государства.

В Киеве состоялась панихида по бывшему предстоятелю Украинской греко-католической церкви Блаженнейшему Любомиру Гузару. Епископ Святослав Шевчук отслужил Архиерейскую Божественную литургию в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве в воскресенье, 4 июня. В службе принял участие Патриарх Киевский и Всея Руси-Украины Филарет.

Проводить кардинала Гузара в последний путь пришли также президент Украины Петр Порошенко с супругой, премьер-министр Владимир Гройсман и члены правительства, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Блаженнейший Любомир Гузар скончался 31 мая на 85-м году жизни. Его похоронят в Киеве 5 июня.

Любомир Гузар родился 26 февраля во Львове. В 1944 году семья была вынуждена покинуть Украину. В 1993 году вернулся на родную землю, а в 2005-2011 годах возглавлял Украинскую греко-католическую церковь.

Подробнее о жизненном пути кардинала Гузара читайте в материале Екатерины Щеткиной "По образу и подобию Его" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".