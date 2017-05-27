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В Киеве отмечают день города

27 мая в 05:00

Праздничные мероприятия начнутся на Софийской площади.

Киев1 Майдан
Сегодня празднуют День Киева
Анна Здоренко, ZN.UA
В Киеве 27-28 мая отмечают день города. По традиции праздник приходится на последнее воскресенье мая. 

Первое празднование дня Киева состоялось в конце мая 1982 года и было приурочено к празднованию 1500-летия города.  Дата была условная, провести празднование в конце мая предложил председатель исполкома городского совета народных депутатов В.Згурский. Официально празднование дня Киева стали проводить с 1987 года, в последние выходные мая.

В 2017 году по случают праздника в столице проведут 30 общегородских и 150 районных мероприятий.

 

Кроме того, общественный транспорт изменит свой маршрут движения и сроки работы.

По материалам: ZN.UA
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Тэги город Киев празднование праздник мероприятие
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