В Киеве отмечают день города

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Праздничные мероприятия начнутся на Софийской площади.

Сегодня празднуют День Киева Анна Здоренко, ZN.UA

В Киеве 27-28 мая отмечают день города. По традиции праздник приходится на последнее воскресенье мая.

Первое празднование дня Киева состоялось в конце мая 1982 года и было приурочено к празднованию 1500-летия города. Дата была условная, провести празднование в конце мая предложил председатель исполкома городского совета народных депутатов В.Згурский. Официально празднование дня Киева стали проводить с 1987 года, в последние выходные мая.

В 2017 году по случают праздника в столице проведут 30 общегородских и 150 районных мероприятий.

Кроме того, общественный транспорт изменит свой маршрут движения и сроки работы.