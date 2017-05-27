В Киеве отмечают день города

Праздничные мероприятия начнутся на Софийской площади.
Первое празднование дня Киева состоялось в конце мая 1982 года и было приурочено к празднованию 1500-летия города. Дата была условная, провести празднование в конце мая предложил председатель исполкома городского совета народных депутатов В.Згурский. Официально празднование дня Киева стали проводить с 1987 года, в последние выходные мая.
В 2017 году по случают праздника в столице проведут 30 общегородских и 150 районных мероприятий.
Кроме того, общественный транспорт изменит свой маршрут движения и сроки работы.ZN.UA