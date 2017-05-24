Общественный транспорт изменит свой маршрут на День Киева

28 и 29 мая в столицы проведут международные соревнования "Horizon Park Race Maidan".

На 28 и 29 мая столичный транспорт меняет маршрут Василий Артюшенко, ZN.UA

На 28 и 29 мая, в связи с празднованием Дня Киева, предусмотрены изменения в работе общественного транспорта, сообщает Киевпастранс.

Так, 28 мая на время проведения международных соревнований "Horizon Park Race Maidan" будет запрещено движение транспорта по маршруту движения велосипедистов: Европейская площадь – ул. Крещатик – ул. Большая Васильковская – ул. Загородная (Любченко) – ул. Антоновича – Лыбидская площадь – ул. Большая Васильковская – ул. Крещатик – Европейская площадь.

Таким образом, в работу общественного транспорта внесены изменения.

Автобусы маршрута № 62 – с 8:00 до 12:00 будут курсировать на участках от Контрактовой площади до Владимирского спуска (до здания Национальной филармонии) и от Ботанического сада до стадиона Динамо им. Лобановского;

Автобусы маршрута № 114 (R) – с 8:00 до 12:00 будут ходить на участках от железнодорожного вокзала Центральный до ул. Терещенковской и от ул. Милославской до Владимирского спуска (до здания Национальной филармонии).

Автобусы № 114 – с 12:00 до 17:00 будет курсировать от железнодорожного вокзала Центральный до ул. Терещенковской, и от ул. Милославской до стадиона Динамо;

Кроме того, с 8:00 до 17:00 для автобусов маршрутов № 5, 24, 40тр, 69 и троллейбусов маршрутов № 3, 5, 8, 9, 12, 14, 17, 40 вносятся изменения:

Автобусы №5 - в направлении железнодорожного вокзала будут курсировать от ул. Изюмская до ул. Ямской по действующей трассе, далее – ул. Казимира Малевича, ул. Короленковская, ул. Тарасовская, далее по действующему маршруту.

Автобусы № 24 - от музея истории Украины во Второй мировой войне до стадиона Динамо им. Лобановского;

Автобусы № 69 – от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской;

Троллейбусы № 3 – от железнодорожного массива до железнодорожного вокзала "Южный";

Троллейбусы маршрутов № 5, 8, 9, 17 - соответственно, от ул. Белицкой, ул. Смелянского, аэропорта "Киев", пл. Космонавтов - до ул. Терещенковской;

Троллейбусы № 12 – от ул. Смолича до ст. м. "Лыбидская";

Троллейбусы № 14 – от Ботанического сада до ст. м. "Дворец спорта";

Троллейбусы маршрута № 40 – от ул. Кадетский гай до Железнодорожного массива (ул. Волгоградская).

Дополнительно организован временный автобус №40 ТР "Железнодорожный массив – улица Жилянская" по трассе: вул.Волгоградська – ул. Соломенская – ул. Протасов Яр – ул. Ивана Федорова – ул. Ул.Короленковская – ул. Тарасовская – ул. Жилянская – ул. Антоновича – ул. Ивана Федорова – ул. Протасов Яр – ул. Соломенская – ул. Волгоградская.

С 8:00 до 10:30 будет запрещено движение транспорта по маршруту велопарада: Европейская площадь – Владимирский спуск – ул. Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – ул. Набережно-Рыбальская – Московский мост – парк Дружбы народов.

Соответственно, временно не будут ходить:

автобусы: №21, 62, 73, 101к, 114, 115,

маршрутки: № 150, 157, 234, 550

троллейбусы: № 30, 31, 47

С 7:00 до 9:00 на период закрытия на вход станции метро "Вокзальная", дополнительно организована работа автобусов на временном маршруте № 14 ТР "Железнодорожный вокзал Центральный – ул. Тарасовская" по трассе: Железнодорожный вокзал Центральный – ул. Петлюры – ул. Жилянская – ул. Тарасовская – ул. Саксаганского – ул. Петлюры – железнодорожный вокзал Центральный.

28 мая 2016 временно закрывается движение троллейбусов № 14к "Железнодорожный вокзал Центральный – станция метро" Дворец спорта".

29 мая с 8:00 до 13:00 для транспорта закроют дороги, по которым будут ездить участники "Race Horizon Park Classic": ул. Гринченко – ул. Кировоградская – просп. Валерия Лобановского – ул. Головко – ул. Соломенская – ул. Протасов Яр – ул. Николая Гринченко.

В связи с этим приостанавливается движение автобусов: № 12, 19

Изменение маршрутов:

Троллейбусы № 40 – от Кадетского гая до Железнодорожного массива (ул. Волгоградская)

Троллейбусы № 42 от ул. Дегтяревской до Севастопольской площади;

Автобусы № 5 – от железнодорожного вокзала до ул. Антоновича по действующей трассе, дальше ул. Тверская – ул. Большая Васильковская, далее по действующему маршруту.

29 мая с 08:00 до 12:00 перекроют движение транспорта на время проведения 24-го "Пробега под каштанами" по маршруту: Михайловская площадь – Владимирский проезд – Софийская площадь – ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Крещатик – Майдан Независимости.

В связи с этим вносятся изменения в работу нескольких троллейбусов и автобусов:

Троллейбусы № 6 – будут курсировать от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";

Троллейбусы № 16 и №18 – соответственно от ул. Щусева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

Автобусы № 24 – от музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади;

Автобусы № 114 – на участках от ул. Милославской до стадиона Динамо им. Лобановского и от железнодорожного вокзала Центральный ст. м. "Площадь Льва Толстого";

Время работы фуникулера 28 и 29 мая продлено до 23:30.