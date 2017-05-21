В Киеве открылся обновленный велотрек

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Его уже испытали спортсмены.

Кличко открыл велотрек В Киеве открыли обновленный велотрек , сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Мы несколько раз переводили полотно, потому что очень сложно было сделать идеальные виражи. Испытания они прошли, спортсмены довольны, велотрек открыт", - заявил в ходе открытия мэр Киева Виталий Кличко.

Он высказал благодарность активистам и неравнодушной общественности, которые помогли отвоевать велотрек у застройщика, вернуть его общине города и реконструировать.

Киевский велотрек построен в 1913 году. Последние соревнования на велотреке состоялись в 1999 году. В 2006 году земельный участок под велотреком отдали под застройку, впоследствии велотрек частично снесли. Велосипедное сообщество протестовали против строительства на территории старейшего киевского велотрека.