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В Киеве открылся обновленный велотрек

21 мая в 00:02
Его уже испытали спортсмены. 
Кличко велотрек
Кличко открыл велотрек
В Киеве открыли обновленный велотрек, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
 
"Мы несколько раз переводили полотно, потому что очень сложно было сделать идеальные виражи. Испытания они прошли, спортсмены довольны, велотрек открыт", - заявил в ходе открытия мэр Киева Виталий Кличко.
 
Он высказал благодарность активистам и неравнодушной общественности, которые помогли отвоевать велотрек у застройщика, вернуть его общине города и реконструировать. 
 
 
Киевский велотрек построен в 1913 году. Последние соревнования на велотреке состоялись в 1999 году. В 2006 году земельный участок под велотреком отдали под застройку, впоследствии велотрек частично снесли. Велосипедное сообщество протестовали против строительства на территории старейшего киевского велотрека. 
 
По материалам: ZN.UA
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