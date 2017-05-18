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В Киеве четыре центра предоставления админуслуг начали выдавать ID-паспорта

18 мая в 17:14

Выдавать биометрические паспорта готовы также ЦПАУ в Волынской, Львовской, Донецкой, Полтавской и Харьковской областях.

паспорт образец
Получить биометрические паспорта можно в четырех ЦПАУ Киева
МВД Украины
Четыре киевских центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) начали выдавать гражданам биометрические документы, в частности ID-паспорта и загранпаспорта, сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины.

В ближайшее время в ГМС планируют запустить еще семь ЦПАУ в других районах столицы.

Оформить биометрические документы в Киеве можно по адресам:

- улица Степана Олейника, 21, в ЦПАУ Дарницкого района;

- проспект Владимира Маяковского, в ЦПАУ Деснянского района;

- улица Суворова, 15, в ЦПАУ Печерского района.

Киевский городской центр предоставления административных услуг начал оформление раньше.

"Всего в Украине к оформлению биометрических документов присоединилось уже 18 ЦПАУ, в частности в Киеве, а также Волынской, Львовской, Донецкой, Полтавской, Одесской и Харьковской областях", - подчеркнули в пресс-службе Государственной миграционной службы.

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Накануне Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Турции относительно поездок граждан по внутренним паспортам в виде ID-карт.

Согласно данному соглашению, граждане Украины и Турции, имеющие паспорта с бесконтактным электронным носителем информации (в виде ID-карт), смогут въезжать на территорию другой страны и выезжать с нее, следовать через территорию транзитом, а также находиться на ней сроком не более 90 дней в течение 180 дней.

Подробнее читайте в материале Виктора Тимощука "Безвиз как бизнес, или Как удовлетворить паспортный дефицит" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Киев Украина биометрический паспорт оформление документы
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