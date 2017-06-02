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В июне в ВСУ призовут около тысячи офицеров запаса

2 июня в 06:38

В зону АТО новых офицеров обещают отправлять только по добровольному согласию.

ВСУ АТО
Офицеров запаса заберут в ВСУ
Пресс-центр АТО/Facebook
В июне 2017 на службу в Вооруженные силы Украины призовут около тысячи офицеров запаса, которые получили высшее образование и одновременно окончили военные кафедры, но при этом не служили в рядах ВСУ.

"В течение июня мы должны призвать в ряды ВСУ около тысячи военнообязанных – офицеров запаса по примерно 80 военным специальностям. Все эти военнослужащие будут проходить службу в тыловых подразделениях и только по желанию, на основании контракта, будут направляться в район АТО", – заявил спикер ВСУ  Владислав Селезнев, сообщает "Радіо Свобода".

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Напомним, что согласно приказу министра обороны, на службу будут призваны прошедшие подготовку офицеры запаса до 43 лет, которые получили высшее образование, степень бакалавра или более высокую степень и не проходили службу в Вооруженных силах. Срок службы офицеров будет составлять 18 месяцев. 

По материалам: Радіо Свобода
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Тэги служба ВСУ военный АТО
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