В июне в ВСУ призовут около тысячи офицеров запаса

В зону АТО новых офицеров обещают отправлять только по добровольному согласию.

Офицеров запаса заберут в ВСУ Пресс-центр АТО/Facebook

В июне 2017 на службу в Вооруженные силы Украины призовут около тысячи офицеров запаса, которые получили высшее образование и одновременно окончили военные кафедры, но при этом не служили в рядах ВСУ.

"В течение июня мы должны призвать в ряды ВСУ около тысячи военнообязанных – офицеров запаса по примерно 80 военным специальностям. Все эти военнослужащие будут проходить службу в тыловых подразделениях и только по желанию, на основании контракта, будут направляться в район АТО", – заявил спикер ВСУ Владислав Селезнев, сообщает "Радіо Свобода".

Напомним, что согласно приказу министра обороны, на службу будут призваны прошедшие подготовку офицеры запаса до 43 лет, которые получили высшее образование, степень бакалавра или более высокую степень и не проходили службу в Вооруженных силах. Срок службы офицеров будет составлять 18 месяцев.