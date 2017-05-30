Полторак подписал приказ о призыве на службу офицеров запаса

На службу будут призваны прошедшие подготовку офицеры запаса до 43 лет, которые получили высшее образование и не проходили службу в ВСУ.

Стало известно, какую категорию офицеров запаса будут призывать на службу Министерство обороны Украины

Министр обороны Степан Полторак подписал приказ о проведении призыва на службу в рядахофицеров запаса, сообщил начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генштаба ВСУ Артур Артеменко.

"Министром обороны Украины подписан приказ, который определяет порядок призыва на военную службу офицерского состава в 2017 году", - цитируют "Українські новини" его заявление на брифинге во вторник.

По словам Артеменко, на службу будут призваны прошедшие подготовку офицеры запаса до 43 лет, которые получили высшее образование, степень бакалавра или более высокую степень и не проходили службу в Вооруженных силах.

Согласно документу, срок службы офицеров будет составлять 18 месяцев. Приказ вступит в силу после утверждения его в Министерстве юстиции.

Ранее сообщалось, что в ходе весеннего призыва в ряды Вооруженных сил и прочих военных формирований призовут 14 тысяч человек.