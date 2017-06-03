В Донецкой области не подлежат восстановлению восемь населенных пунктов – Жебривский

Одной из серьезных проблем при восстановлении инфраструктуры остается заминирование.
В частности, не подлежит восстановлению поселок Широкино в районе Мариуполя, где побывала делегация, пишет сайт Верховной Рады Украины.
Жебривский также подчеркнул, что главной проблемой региона остаются заминированные территории.
В ходе поездки с делегацией ЕС в Мариуполь первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко отметила, что ситуация с безопасностью в районе Широкино остается сложной и требует усиления мониторинга со стороны ОБСЕ.
Напомним, что комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан 1 июня прибыл в Киев с официальным визитом. Еврокомиссар провел в Украине два дня и посетил Киев, Днепр и Мариуполь.ZN.UA