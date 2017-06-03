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В Донецкой области не подлежат восстановлению восемь населенных пунктов – Жебривский

3 июня в 06:58

Одной из серьезных проблем при восстановлении инфраструктуры остается заминирование.

Широкино
Широкино и еще семь насленных пунктов Донбасса не подлежат восстановлению
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В Донецкой области разрушены в ходе боевых действий и не подлежат восстановлению восемь населенных пунктов, заявил руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский во время визита в Донбасс делегации ЕС во главе с комиссаром по вопросам европейской политике соседства и расширения Йоханнесом Ханом.

В частности, не подлежит восстановлению поселок Широкино в районе Мариуполя, где побывала делегация, пишет сайт Верховной Рады Украины.

Жебривский также подчеркнул, что главной проблемой региона остаются заминированные территории.

В ходе поездки с делегацией ЕС в Мариуполь первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко отметила, что ситуация с безопасностью в районе Широкино остается сложной и требует усиления мониторинга со стороны ОБСЕ. 

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Напомним, что комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан 1 июня прибыл в Киев с официальным визитом. Еврокомиссар провел в Украине два дня и посетил Киев, Днепр и Мариуполь. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Донецк Мариуполь делегация Европа Жебривский проблема
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