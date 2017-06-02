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Еврокомиссар Хан с делегацией Евросоюза посетили Мариуполь

2 июня в 10:29

Европейского чиновника сопровождают министр иностранных дел Павел Климкин и посол ЕС в Украине.

Йоганесс Хан
Йоганесс Хан посетил Мариуполь в рамках своего визита в Украину
Facebook/Iryna Gerashchenko
Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоганесс Хан вместе с высокой комиссией ЕС прибыли в Мариуполь в рамках своего визита, сообщила народный депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook. Хан прибыл в Мариуполь в сопровождении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, посла ЕС в Украине Хьюга Мингарелли и вице-премьера Геннадия Зубко.

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Напомним, что комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан 1 июня прибыл в Киев с официальным визитом. Еврокомиссар проведет в Украине два дня и посетит Киев, Днепр и Мариуполь. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Мариуполь Украина Хан Европа
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