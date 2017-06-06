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В "ДНР" владельцев магазинов заставляют крутить советские хиты – ИС

6 июня в 12:53

Террористы утвердили официальный "плейлист" разрешенной музыки. 

Донецк1
Оккупанты Донбасса "маскируют" разрушенную инфраструктуру ностальгической пропагандой
ДАН
На временно оккупированных террористической организацией "ДНР" территориях Донецкой области усилены пропагандистские мероприятия в рамках популяризации самой организации и ее главарей, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Так, оккупанты заставляют владельцев магазинов и других представителей малого бизнеса в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой, Шахтерске, Харцызске и ряде других городов активно использовать флаги и другую символику "ДНР".

"Кроме того, в магазинах требуется включать музыкальные композиции времен СССР, существует утвержденный список разрешенных к воспроизведению композиций. В случае игнорирования данных требований налагаются штрафные санкции", - отмечает Тымчук.

В то же время руководство предприятий-перевозчиков "ДНР" возмущено отсутствием оплаты расходов по перевозке людей на "день республики" 11 мая. В Донецк на "праздник" в принудительном порядке доставили 50 тысяч человек, однако расходы на их перевозку оккупационные "власти" не возместили.

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Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей население в принудительном порядке  привлекают к празднованию "дней республик" 11 и 12 мая. Руководителям местных "горисполкомов" угрожают увольнением в случае низкой явки. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги ДНР магазин музыка пропаганда
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