В "ДНР" владельцев магазинов заставляют крутить советские хиты – ИС

Террористы утвердили официальный "плейлист" разрешенной музыки.

Оккупанты Донбасса "маскируют" разрушенную инфраструктуру ностальгической пропагандой ДАН

На временно оккупированных террористической организацией "ДНР" территориях Донецкой областив рамках популяризации самой организации и ее главарей, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Так, оккупанты заставляют владельцев магазинов и других представителей малого бизнеса в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой, Шахтерске, Харцызске и ряде других городов активно использовать флаги и другую символику "ДНР".

"Кроме того, в магазинах требуется включать музыкальные композиции времен СССР, существует утвержденный список разрешенных к воспроизведению композиций. В случае игнорирования данных требований налагаются штрафные санкции", - отмечает Тымчук.

В то же время руководство предприятий-перевозчиков "ДНР" возмущено отсутствием оплаты расходов по перевозке людей на "день республики" 11 мая. В Донецк на "праздник" в принудительном порядке доставили 50 тысяч человек, однако расходы на их перевозку оккупационные "власти" не возместили.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей население в принудительном порядке привлекают к празднованию "дней республик" 11 и 12 мая. Руководителям местных "горисполкомов" угрожают увольнением в случае низкой явки.