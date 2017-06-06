Российские боевики в Донбассе распространяют пропаганду в духе СССР - WP

Российские оккупационные силы пытаются сыграть на советской ностальгии.

Российские боевики производят телевизионную пропаганду по стандартам Советского Союза.

Неся кульки с мягкими игрушками, главарь российских боевиков заходит в новую квартиру, чтобы поздравить новых жильцов - молодую семью, чей дом якобы был разрушен.

Александр Захарченко, который называет себя лидером так называемой "ДНР", перед телекамерами передает семьи подарки и ключи, а потом идет прогуливаться по комнатам, одобрительно кивая.

Телевизионная команда снимает этот театр, а мать четырех детей Елена Коркунова говорит на камеру, что якобы написала письмо Захарченко с просьбой о помощи. Ее муж, Алексей, спешно добавляет: "Мы очень благодарны, что получили квартиру так быстро. Теперь она станет нашим семейным гнездом".

В завершение постановки корреспондент "Первого республиканского телеканала" описал, как Захарченко "лично проверил качество квартиры, пожелал семье счастья и здоровья".

Такой пропагандистский сюжет описывает газета Washington Post, добавляя, что подобные материалы не единичны. Российские боевики вернули СМИ к стандартам СССР, распространяя пропаганду, построенную на стереотипах, которая прославляет культ Иосифа Сталина.

Издание отмечает, что в таких сюжетах можно найти подсказки по стратегии Москвы в Донбассе. Изображение главарей террористов как ответственных чиновников, к примеру, может указывать на то, что Кремль хочет, чтобы эти его марионетки некоторое время были при власти.

"Россия хочет казаться конструктивным игроком на переговорах, но при этом не показывать явно, какого результата хочет добиться. Сигналы занимают ключевую роль и они меняются в зависимости от обстоятельств", - сказал изданию эксперт по России из Университета Хопкинса Дональд Йенсен.

Издание напоминает, что в 80-х телевидение стало ключевым компонентом советской медиакультуры. Оно и сейчас остается главным источником информации для россиян и украинцев. В 2014 году, когда Москва начала строить новые структуры управления в захваченных Донецке и Луганске, местные СМИ тоже были переформатированы.

Washington post пишет, что охваченный войной Донбасс с его шахтами, заводами и металлургическими комбинатами стал местом советского искривление времени, где коммунистическая ностальгия и тяжелая промышленность содержатся в идентичности многих. Наследие СССР хорошо прослеживается "в коллективном бессознательном". Поэтому новости на захваченных российскими боевиками территориях восхваляют "мудрость и великодушие" главарей, как это было во времена СССР. Ключевые политические сигналы, призванные усилить желаемый нарратив правящей элиты, формируют до выхода в эфир.

Издание пишет, что еще один канал боевиков "Новороссия ТВ" недавно показал "документальный фильм" о начале войны. Переполненная советской образностью и догматичностью лента противопоставляла славянских рабочих так называемого "Русского мира" индивидуализму и "империализму" Запада.

"Сегодня Донбасс стал точкой геополитического конфликта между Западом и Востоком", - говорилось в фильме.

"Наш город на линии фронта. Нас убивают для того, чтобы русский народ остался в цепи потребительского общества", - убеждают пропагандисты жителей оккупированных территорий.

Чтобы разрушить западное влияние, в фильме склеили рекламу McDonald's с видео советских военных парадов, изображение Уолл-Стрит и производственных линий заводов. Картинка грубая, но она играет на разочарованиях некогда развитого советской властью региона, который теперь уничтожен войной и переживает экономическую стагнацию. Смысл фильма, который распространяют через социальные сети, стар, как мир.

Низкопробные и дешевые передачи - главный продукт СМИ под контролем российских боевиков. Один из телеведущих Яков Джугашвили - правнук Иосифа Сталина. Он прославляет диктатора и объявляет своим "долгом разоблачить антисталинистскую, антисоветскую ложь". Он не упоминает ни о большом сталинском терроре, ни о ГУЛАГе. Зато он называет Сталина "образцом человека, которая служит другим".

Другая низкосортная передача пророссийских боевиков показывала видео советских солдат и танков времен Второй мировой войны, чтобы рассказать о героизме Панфиловцев. Во времена СССР легенда об отряде была популярным мифом, но в 2015 году он был развенчан публикацией тайного советского документа.

Издание пишет, что все передачи, которые распространяют СМИ российских сил, сомнительно трактуют историю. Но их сигнал простой и он говорит: "Ваши предки воевали против фашистов. Вы должны продолжить эту борьбу сегодня". Фактически, боевики используют историю как оружие.

"Пропаганда о фашистах стала очень эффективной и сильно повлияла на российское общественное мнение", - замечает историк из University College London Кристин Рот-Ай.

"Это не просто бездумный атавизм, они наверняка знают, что это работает", - добавила она.

Ранее сообщалось, что боевики прикрывают собственные нарушения режима "тишины" антиукраинской пропагандой в интернет. Подконтрольные оккупантам СМИ, с целью дискредитации Вооруженных сил Украины, сообщили о якобы применении украинскими военными вблизи Донецка артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

Также украинская разведка сообщала, что пропагандисти боевиков сняли постановочное видео "боя ВСУ" с террористами "ДНР". Сфабрикованное "оперативное видео с места события" информация об "инциденте" были распространены в российских медиа и СМИ боевиков.